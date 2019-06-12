Полиция Гонконга стреляет в протестующих резиновыми пулями

Люди протестуют против поправок к закону об экстрадиции. Полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули.

Протесты в Гонконге против поправок к закону об экстрадиции Getty Images

В Гонконге люди собрались под зданием правительства в знак протеста против поправок к закону об экстрадиции. Полиция применила силу, чтобы остановить протест. Об этом сообщает The Guardian в среду, 12 июня.

Новые поправки позволят экстрадировать подозреваемых в уголовных преступлениях из Гонконга в Китай. Протестующие обеспокоены тем, что поправки к закону увеличат контроль Китая и будут ущемлять личные свободы жителей города.

Полиция применила резиновые пули, дубинки, слезоточивый газ и перцовый спрей, чтобы разогнать толпу. Протестующие «должны остановить насилие», заявил глава полиции Стивен Ло, призывая местных жителей держаться подальше от «бунта».

Он подтвердил, что полиция использует резиновые пули, но добавил, что иначе протестующие «использовали бы металлические пруты, чтобы ранить полицейских».

На вопрос о том, обратился бы он к китайской армии за помощью в этой ситуации, он ответил "определенно не на этом этапе".

Напомним, что ранее в Гонконге сотни тысяч протестовали против экстрадиции в Китай.

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