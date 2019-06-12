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Трагедия на Дунае: украинский капитан отпущен под залог

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Гражданин Украины должен дважды в неделю приходить в полицию и обязан носить электронный браслет.
Катер Русалка накануне был поднят на поверхность
Катер Русалка накануне был поднят на поверхность

Украинский капитан круизного теплохода, который врезался в Будапеште в прогулочный катер, в результате чего погибли более 20 человек, вышел на свободу под залог. Об этом сообщает 24.hu в среду, 12 июня.

Капитан был отпущен под залог 15 млн форинтов (около 1,4 млн гривен – ред.). Ему придется два раза в неделю являться в полицию. Также он обязан носить электронный браслет, и не может покидать Будапешт.

Напомним, 29 мая катер Русалка с туристами затонул в результате столкновения с другим прогулочным судном Viking Sigyn возле моста Маргит в Будапеште. На борту находились 35 человек - два члена экипажа и туристы из Южной Кореи. В результате аварии погибли 23 человека и еще трое считаются пропавшими без вести.

Позже оказалось, что капитан судна Viking Sigyn – 64-летний украинец. Венгерская полиция задержала его после аварии, а позже суд арестовал украинца на месяц.

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Теги: Украина, Венгрия, залог, украинец, Будапешт, капитан, Дунай
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Источник: korrespondent.net

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