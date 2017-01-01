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На акциях протеста в Казахстане задержали 250 человек

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В Алма-Ате задержали 250 человек на несанкционированных акциях. Всех задержанных автобусами доставили в отделы полиции.
В Казахстане не утихают протесты
В Казахстане не утихают протесты

В Алма-Ате в среду, 12 июня, задержали 250 участников несанкционированных акций, передает Интерфакс.

Так, возле Дворца спорта имени Балуана Шолака задержаны около 50 человек, в районе площади Астана - более 200 человек. Корреспондент агентства насчитал несколько полицейских автобусов с задержанными, которые увезли их в отделы полиции.

Между тем, отмечает агентство, накал протестов в казахстанском мегаполисе стихает, люди начинают расходиться.

Казахстан после выборов. Транзит власти и протесты

Напомним, в понедельник ЦИК Казахстана официально заявила о победе Касым-Жомарта Токаева на президентских выборах. В стране начались митинги недовольных результатами президентских выборов. За два дня задержали около 700 человек.

 

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Теги: митинг, протесты, Казахстан, протест, митинги, Алма-Ата, Акция протеста
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Источник: korrespondent.net

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