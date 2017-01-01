Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп рассматривает санкции по Северному потоку-2

Комментариев: 0
Президент США заявил, что рассматривает санкции по Северному потоку и раскритиковал Германию за решение строить трубопровод.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Администрация США рассматривает возможность применения односторонних санкций в отношении участников проекта Северный поток-2. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в среду, 12 июня, передает Reuters.

"Мы рассматриваем это", – сказал он, добавив, что "у людей есть право делать то, что они хотят делать".

При этом Трамп снова раскритиковал Германию за решение строить трубопровод.

"Я изучал этот вопрос, думал над ним. Я и заострил внимание на проблеме трубопровода. Россия отдает огромный процент своих энергоресурсов, этот газ направляется в Германию", – заявил президент США.

Он также выразил непонимание, так как Вашингтон защищает Берлин от Москвы, в то же время "Россия получает миллиарды и миллиарды от Германии".

Напомним, ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что газопровод Северный поток-2 построен наполовину

По мнению канцлера Германии Ангелы Меркель, Европейская комиссия уже не сможет заблокировать строительство российского газопровода.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Северный поток, Трамп, санкции, Дональд Трамп, газопровод
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь