Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп анонсировал встречу с Путиным

Комментариев: 0
Президент США планирует встретиться со своим российским коллегой "на полях" саммита G20 в Осаке.
Дональд Трамп и Владимир Путин (архивное фото)
Дональд Трамп и Владимир Путин (архивное фото)

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным "на полях" саммита G20 в Осаке. Об этом он заявил, выступая перед журналистами в Белом доме, передает CBS News.

Отметим, саммит запланирован на 28-29 июня.

Трамп также добавил, что намерен провести в Осаке встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.

Как сообщалось, в мае Путин и Трамп час общались по телефону. Тогда президенты двух стран обсудили ситуацию в Венесуэле и КНДР, а также возможность продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявлял, что ведя переговоры с лидером КНДР Дональд Трамп действуют в чужом для себя регионе, в то время, как Россия - в своем.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Путин, G20, Трамп, Владимир Путин, Дональд Трамп, саммит G20
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь