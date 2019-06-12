Трамп анонсировал встречу с Путиным

Президент США планирует встретиться со своим российским коллегой "на полях" саммита G20 в Осаке.

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным "на полях" саммита G20 в Осаке. Об этом он заявил, выступая перед журналистами в Белом доме, передает CBS News.

Отметим, саммит запланирован на 28-29 июня.

Трамп также добавил, что намерен провести в Осаке встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.

Как сообщалось, в мае Путин и Трамп час общались по телефону. Тогда президенты двух стран обсудили ситуацию в Венесуэле и КНДР, а также возможность продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявлял, что ведя переговоры с лидером КНДР Дональд Трамп действуют в чужом для себя регионе, в то время, как Россия - в своем.

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