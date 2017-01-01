Новый глава МИД Молдовы отозвал посла в США

Николай Попеску принял решение отозвать посла Молдовы в Соединенных Штатах Америки Кристину Балан.



Новый министр иностранных дел Молдовы Николай Попеску принял решение отозвать посла в США Кристину Балан, сообщает Новый министр иностранных дел Молдовы Николай Попеску принял решение отозвать посла в США Кристину Балан, сообщает Infotag

Чиновник пояснил, что это связано с деятельностью дипломата в Вашингтоне. "Она информировала власти США с позиции Демократической партии. Это недопустимо, молдавские дипломаты впредь будут представлять страну, а не отдельные партии", – сказал глава МИД.

В свою очередь, сама Балан заявила, что ничего не передавала американским властям от молдавской Демократической партии. По ее словам, она представляла в США правительство Павла Филипа.





Додон отказался делать это. На следующий день парламент утвердил новый состав правительства во главе с лидером партии Действие и солидарность Майей Санду, однако КС признал это решение незаконным.



Двоевластие. В Молдове острый политический кризис Напомним, 24 февраля в Молдове прошли парламентские выборы, по итогам которых ни одна партия не смогла в одиночку сформировать правящую коалицию. 7 июня Конституционный суд страны обязал главу государства Игоря Додона распустить парламент, из-за того что тот не смог в трехмесячный срок сформировать правительство.Додон отказался делать это. На следующий день парламент утвердил новый состав правительства во главе с лидером партии Действие и солидарность Майей Санду, однако КС признал это решение незаконным.



Конституционный суд Молдовы лишил Додона полномочий. Действующий премьер-министр Молдовы Павел Филип, по решению КС исполняющий обязанности президента, Конституционный суд Молдовы лишил Додона полномочий. Действующий премьер-министр Молдовы Павел Филип, по решению КС исполняющий обязанности президента, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные парламентские выборы на 6 сентября.

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