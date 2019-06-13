Россия восстановит отношения с Украиной – Путин

Москва обязательно восстановит отношения с Киевом, независимо от отношений с украинскими элитами, уверен Путин.



Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Мир заявил, что Москва восстановит взаимодействие с Киевом, несмотря на состояние отношений с украинскими элитами.

Российский лидер пояснил, какими он видит будущие отношения двух стран после того, как к власти в Украине пришел Владимир Зеленский.





"Мы неизбежно восстановим наши отношения, не может такого быть между частями одного и того же народа, это произойдет, как бы ни складывались наши отношения с политическими элитами", - заявил Путин.



Путин заявил, что мир приближается "к опасной черте" По словам Путина, "отношения между двумя братскими народами должны рано или поздно восстановиться". При этом они уже не будут зависеть от взаимодействия с нынешними или прошлыми политическими элитами."Мы неизбежно восстановим наши отношения, не может такого быть между частями одного и того же народа, это произойдет, как бы ни складывались наши отношения с политическими элитами", - заявил Путин.

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