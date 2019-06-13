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Россия восстановит отношения с Украиной – Путин

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Москва обязательно восстановит отношения с Киевом, независимо от отношений с украинскими элитами, уверен Путин.
Российский президент Владимир Путин
Российский президент Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Мир заявил, что Москва восстановит взаимодействие с Киевом, несмотря на состояние отношений с украинскими элитами. 
 
Российский лидер пояснил, какими он видит будущие отношения двух стран после того, как к власти в Украине пришел Владимир Зеленский.
 
По словам Путина, "отношения между двумя братскими народами должны рано или поздно восстановиться". При этом они уже не будут зависеть от взаимодействия с нынешними или прошлыми политическими элитами.

"Мы неизбежно восстановим наши отношения, не может такого быть между частями одного и того же народа, это произойдет, как бы ни складывались наши отношения с политическими элитами", - заявил Путин.

Путин заявил, что мир приближается "к опасной черте"
 
Напомним, ранее Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой на президентских выборах.

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Теги: Украина-Россия, Путин, Владимир Путин
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Источник: korrespondent.net

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