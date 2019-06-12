Паук свил паутину между Трампом и Дудой
Насекомое свило паутину между трибунами президента Соединенных Штатов Америки и польского лидера.
Паук свил паутину между трибунами президента США Дональда Трампа и польского лидера Анджея Дуды на совместной пресс-конференции в Розовом саду Белого дома. Видео со встречи опубликовал пользователь Twitter RobOttawa в среду, 12 июня.
На записи видна тонкая нить паутины, блестящая на солнце. Пользователи сети в комментариях отметили, что это хороший знак, демонстрирующий, что "между лидерами двух государств существует особая связь".
Трамп раскрыл секретный план, размахивая документом перед СМИ
It looks like there is a spider cobweb between Polish President Duda and Trump. pic.twitter.com/Jv3CXiLgYu— Rob Ottawa (@RobOttawa) June 12, 2019
Трамп раскрыл секретный план, размахивая документом перед СМИ
Напомним, 12 июня Трамп и Дуда провели переговоры в Вашингтоне. Лидеры двух стран обсудили возможность отправки в Польшу 2000 американских военных, а также поставки американского сжиженного природного газа в ЕС.
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