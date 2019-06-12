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Паук свил паутину между Трампом и Дудой

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Насекомое свило паутину между трибунами президента Соединенных Штатов Америки и польского лидера.

Паук свил паутину между трибунами президента США Дональда Трампа и польского лидера Анджея Дуды на совместной пресс-конференции в Розовом саду Белого дома. Видео со встречи опубликовал пользователь Twitter RobOttawa в среду, 12 июня.
 
На записи видна тонкая нить паутины, блестящая на солнце. Пользователи сети в комментариях отметили, что это хороший знак, демонстрирующий, что "между лидерами двух государств существует особая связь".



Трамп раскрыл секретный план, размахивая документом перед СМИ
 
Напомним, 12 июня Трамп и Дуда провели переговоры в Вашингтоне. Лидеры двух стран обсудили возможность отправки в Польшу 2000 американских военных, а также поставки американского сжиженного природного газа в ЕС.

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Теги: видео, паук, Дональд Трамп, Анджей Дуда
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Источник: korrespondent.net

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