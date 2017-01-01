Премьер Молдовы провел переговоры с представителем Украины

Стороны обсудили приднестровский конфликт в контексте политического кризиса в Молдове.



Глава правительства Молдовы Павел Филип и специальный представитель Украины по приднестровскому урегулированию Виктор Крижановский провели переговоры, сообщает пресс-служба премьер-министра Молдовы в среду, 12 июня.

Стороны обсудили приднестровский конфликт в контексте политического кризиса в Молдове, а также обменялись мнениями о политической ситуации в Молдове.

Политики отметили, что нынешний политический кризис потенциально может дестабилизировать безопасность региона.





Двоевластие. В Молдове острый политический кризис



Напомним, ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что ситуация в Молдове "Филип и Крижановский подчеркнули важность поддержания конституционного порядка в Молдове и отметили, что для преодоления политического кризиса в стране необходим диалог между политическими силами за столом переговоров", - говорится в сообщении.Напомним, ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что ситуация в Молдове является вероятной угрозой для юга Украины

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