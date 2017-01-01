Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

KyivNotKiev: США поменяли правило написания названия Киева

Комментариев: 0
Соответствующие изменения в официальной базе совета по географическим названиям будут сделаны 17 июня.
США изменили написание Киева в международной базе
США изменили написание Киева в международной базе
pixabay.com

Совет США по географическим названиям решил изменить написание Киева в международной базе. Теперь написание украинской столицы заменят с Kiev на Kyiv, говорится в сообщении посольства Украины в США на странице в Facebook. 
 
"Совет США по географическим названиям рассмотрел обращение посла Украины в США Валерия Чалого и единогласно принял решение о замене официального названия столицы Украины в международной базе", — отмечается в сообщении.

Ожидается, что соответствующие изменения в официальной базе совета по географическим названиям будут сделаны 17 июня.



Писать Kyiv, а не Kiev. Почему это важно?
 
Ранее сообщалось, что среди иностранных аэропортов, которые переименовали Kiev на Kyiv, есть аэропорты Будапешта, Таллина, Лондона, Гданьска, Батуми, Тбилиси, Бухареста, Стамбула и Варшавы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, США, аэропорт, название
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь