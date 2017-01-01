KyivNotKiev: США поменяли правило написания названия Киева

Соответствующие изменения в официальной базе совета по географическим названиям будут сделаны 17 июня.



Совет США по географическим названиям решил изменить написание Киева в международной базе. Теперь написание украинской столицы заменят с Kiev на Kyiv, говорится в сообщении посольства Украины в США на странице в Facebook.





Ожидается, что соответствующие изменения в официальной базе совета по географическим названиям будут сделаны 17 июня.







Писать Kyiv, а не Kiev. Почему это важно? "Совет США по географическим названиям рассмотрел обращение посла Украины в США Валерия Чалого и единогласно принял решение о замене официального названия столицы Украины в международной базе", — отмечается в сообщении.Ожидается, что соответствующие изменения в официальной базе совета по географическим названиям будут сделаны 17 июня.