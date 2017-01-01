Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников

Комментариев: 0
Соединенные Штаты Америки также увеличат в Польше свой военный контингент до 5500 человек.
Американские военные в Польше
Американские военные в Польше


Президент США Дональд Трамп и лидер Польши Анджей Дуда подписали совместную декларацию об оборонном сотрудничестве, согласно которой Вашингтон намерен разместить на территории Польши эскадрилью разведывательных беспилотников MQ-9, сообщила пресс-служба Белого дома 12 июня.

"Соединенные Штаты намерены обмениваться информацией, полученной в результате операций этой эскадрильи, по мере необходимости, для реализации наших оборонных целей", – говорится в документе.

Отмечается, что США увеличат численность своих военных в Польше на 1000 человек. К настоящему моменту там дислоцировано на одну тысячу 4500 американских солдат.

Польша обязуется за свой счет создать условия и инфраструктуру для размещения контингента США и военной техники.

Напомним, в прошлом году президент Польши Анджей Дуда попросил США о размещении постоянной американской военной базы, предложив назвать ее Форт Трамп. В МИД РФ заявили, что планы по созданию военной базы США в Польше представляют угрозу для России.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Польша, США, беспилотник, военная база
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь