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Израиль и ХАМАС обменялись ракетными ударами

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Израильские ВВС атаковали подземную базу боевиков в секторе Газа в ответ на выпущенную ракету.
Израиль перехватил ракету из сектора Газа по израильской территории
Израиль перехватил ракету из сектора Газа по израильской территории

Израильская авиация в четверг, 13 июня, атаковала "подземную инфраструктуру" палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на ракету, которая была выпущена с территории анклава, сообщает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Информации о наличии пострадавших в обмене ударами не поступало.

"В ночь на четверг ракета была выпущена из сектора Газа по израильской территории. В ответ самолеты ВВС Израиля атаковали подземную инфраструктуру террора на военной базе ХАМАС в южной части сектора Газа", - сказано в релизе.

На правящее в анклаве исламистское движение ХАМАС израильтяне традиционно возлагают ответственность за любые агрессивные действия из сектора Газа и требуют от него обеспечить соблюдение перемирия всеми палестинскими фракциями.

Военные говорят, что минувшей ночью они перехватили ракету, задействовав систему ПРО Железный купол. Обмену ударами предшествовало решение израильтян запретить палестинцам выходить в море в наказание за запуски из сектора Газа воздушных шаров со взрывными устройствами.

Напомним, в мае Израиль и ХАМАС заключили перемирие на полгода. Договоренность предполагает двустороннее прекращение огня на границе сектора Газа и еврейского государства. Однако позже в ХАМАС опровергли перемирие с Израилем

Как сообщалось, 4 и 5 мая произошли крупнейшие столкновения между Израилем и палестинцами в Секторе Газа за последние пять лет. Известно о гибели четырех израильтян и 23 палестинцев.

 

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Теги: Израиль, ракеты, ХАМАС, арабо-израильский конфликт, авиаудар
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Источник: korrespondent.net

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