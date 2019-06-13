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Путин заявил, что не видит деятельности Зеленского

Комментариев: 3
Глава России выразил надежду на скорую адаптацию президента Украины к новой для него должности.
Владимир Путин
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что Владимир Зеленский быстро сможет войти в роль президента Украины и начать показывать результаты. Об этом он заявил в четверг, 13 июня, в интервью телекомпании Мир.

Путин также отметил, что ранее не давал никакой оценки деятельности президента Зеленского, потому что пока никакой деятельности нет.

"Я не мог этого сделать в силу вот этого объективного обстоятельства: он только приступает к работе. Я по себе знаю: для того, чтобы даже понять задачи, которые перед ним стоят, потребуется немало времени. Надеюсь, что эта адаптация к новому качеству пройдет достаточно быстро", - отметил Путин.

При этом президент России выразил уверенность в том, что РФ и Украина, как "части одного и того же народа" неизбежно восстановят отношения.

Также Путин выразил надежду, что Зеленский "не будет прикрываться русофобскими измышлениями" для того, чтобы уклоняться от решения внутренних украинских проблем, прежде всего, в экономике и социальной сфере.

Напомним, ранее Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой на президентских выборах.

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Теги: Украина-Россия, Путин, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Woodbrother    13.06.2019, 09:51
Оценка:  -1
Woodbrother
Настоящий путен умер от онкологии 15.02.16 г. Естественно, что он зели в роли презика не видел. Просто не успел. Обломали ему рога на Донбассе, вот он с горя лапти и склеил.
Spiarmint    13.06.2019, 09:49
Оценка:  +1
Spiarmint
Плешивых посылаем найух.
ВАТА_FUCK    13.06.2019, 09:45
Оценка:  +2
ВАТА_FUCK
"Путин заявил, что не видит деятельности Зеленского"
В любом случае Xyйла это не касается!
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