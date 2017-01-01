Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Японии авто врезалось в группу детей

Комментариев: 0
Колонна детей с воспитателем шла по тротуару, когда их протаранил автомобиль. Правоохранители задержали водителя.
Машина врезалась в колонну детей (архивное фото)
Машина врезалась в колонну детей (архивное фото)
Kyodo

Автомобиль, за рулем которого была пожилая женщина, врезался в группу детей в Японии. По меньшей мере двое детей госпитализированы. Об этом в четверг, 13 июня, сообщает телеканал NHK.

Инцидент произошел около 10.00 по местному времени в городе Нисиномия префектуры Хего. По данным местной полиции, автомобиль врезался в колонну детей, которые шли по тротуару в сопровождении воспитателя. По меньшей мере две девочки пяти и шести лет госпитализированы. О тяжести их травм информации пока не поступала.

Полиция задержала водителя автомобиля - 69-летнюю женщину. Ведется расследование обстоятельств ДТП.

Аналогичный случай в Японии произошел месяц назад. Тогда в Токио автомобиль въехал в толпу маленьких детей.

А в ночь на 1 января в Токио автомобиль въехал в толпу пешеходов, в результате чего ранения получили восемь человек. Подозреваемый заявил, что направил машину на людей на узкой улице в знак протеста против смертной казни.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ДТП, дети, Япония
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь