Турция купила ракетные комплексы С-400 у России - Эрдоган

В ответ на покупку у России ракетных комплексов, в Вашингтоне исключили Анкару из программы по созданию истребителей F-35.

Анкара купила российские зенитные ракетные комплексы С-400. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он надеется, что в июле они С-400 доставят в Турцию, пишет Reuters.

"Турция уже купила оборонительные комплексы С-400. Сделка состоялась. Надеюсь, что эти системы будут доставлены в нашу страну в следующем месяце", - сказал президент.

В министерстве обороны США на прошлой неделе сообщили, что в случае покупки Анкарой ракетных комплексов у России, Вашингтон исключит Турцию из программы по производству истребителей F-35.

В США утверждают, что закупив у России ракетные системы Турция поставила под угрозу истребители F-35 производства американской корпорацией Lockheed Martin. Вашингтон уже делал Анкаре предупреждения о возможных санкциях из-за сделки с Москвой.

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По словам Эрдогана, Турция потребует объяснить причину ее исключения из программы F-35.

Президент считает, что действия США необоснованные и подчеркнул, что Анкара также принимает участие в создании американских истребителей.

Эрдоган выразил желание провести с президентом США телефонные переговоры по этому вопросу.

Ранее в США сообщили о прекращении обучения турецких военных. Подготовка к работе над истребителями F-35 была сорвана, из-за планов Анкары заключить с РФ сделку по С-400.

Немногим позже стало известно, что Россия поставит Турции ракетные комплексы С-400 в июле.

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