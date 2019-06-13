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В Оманском заливе торпедами подорвали два нефтяных танкера

Комментариев: 2
В районе местонахождения судов были слышны звуки взрывов.
В Оманском заливе торпедами подорвали два нефтяных танкера
© iribnewsFa
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  • В Оманском заливе напали на танкеры (архивное фото)
В Оманском заливе торпедами подорвали два нефтяных танкера
В Оманском заливе напали на танкеры (архивное фото)
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Два нефтеналивных судна в четверг, 13 июня, подверглись нападению в Оманском заливе, сообщил телеканал Press TV.

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Иранские СМИ указывают, что в районе местонахождения судов были слышны звуки взрывов. Утверждается, что танкеры подверглись торпедной атаке.Морские гавани Пакистана и Омана получили сигналы бедствия от экипажей подвергшихся атакам танкеров.

Контролируемый Британским королевским флотом Центр по обеспечению безопасности торгового судоходства Великобритании предупредил, что в Оманском заливе в четверг в 45 км от берегов Ирана произошел некий инцидент, и призвал к бдительности. Представитель Пятого флота ВМС США, базирующегося в Бахрейне, заявил, что командование в курсе и выясняет детали произошедшего.

Один из танкеров принадлежит норвежской компании Frontline и ходит под флагом Маршалловых Островов. Второй — Kokuka Courageous — зарегистрирован в Панаме. По данным норвежских СМИ, экипаж первого корабля состоит из граждан России, Грузии и Филиппин.

Напомним, 12 мая МИД ОАЭ сообщил, что четыре торговых судна различных стран стали объектами атаки в исключительной экономической зоне государства. 24 мая Пентагон объявил, что располагает информацией о том, что Иран причастен к атакам на танкеры. Иран это отвергает.

Саудовская Аравия пообещала не допустить войны с Ираном.

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Теги: нефть, Иран, Пакистан, нападение, танкер, атака, Оманськa затокa
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Комментариев (2)
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Woodbrother    13.06.2019, 12:49
Оценка:  0
Woodbrother
Иранский флот очень скоро понесет трагические и неволсполнимые потери.
Зорян_и_Шкиряк    13.06.2019, 13:37
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Практически такие, какие уже понёс Ваш разум?
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