В Оманском заливе торпедами подорвали два нефтяных танкера

В районе местонахождения судов были слышны звуки взрывов.

Два нефтеналивных судна в четверг, 13 июня, подверглись нападению в Оманском заливе, сообщил телеканал Press TV.

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Иранские СМИ указывают, что в районе местонахождения судов были слышны звуки взрывов. Утверждается, что танкеры подверглись торпедной атаке.Морские гавани Пакистана и Омана получили сигналы бедствия от экипажей подвергшихся атакам танкеров.

Контролируемый Британским королевским флотом Центр по обеспечению безопасности торгового судоходства Великобритании предупредил, что в Оманском заливе в четверг в 45 км от берегов Ирана произошел некий инцидент, и призвал к бдительности. Представитель Пятого флота ВМС США, базирующегося в Бахрейне, заявил, что командование в курсе и выясняет детали произошедшего.

Один из танкеров принадлежит норвежской компании Frontline и ходит под флагом Маршалловых Островов. Второй — Kokuka Courageous — зарегистрирован в Панаме. По данным норвежских СМИ, экипаж первого корабля состоит из граждан России, Грузии и Филиппин.

Напомним, 12 мая МИД ОАЭ сообщил, что четыре торговых судна различных стран стали объектами атаки в исключительной экономической зоне государства. 24 мая Пентагон объявил, что располагает информацией о том, что Иран причастен к атакам на танкеры. Иран это отвергает.

Саудовская Аравия пообещала не допустить войны с Ираном.