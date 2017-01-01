В Индии более 50 детей умерли, попробовав личи

Во время летнего сезона в индийском штате Бихар ежегодно с 1995 года фиксируются вспышки заболеваний у детей.

В Индии дети умерли после того, как полакомились плодами дерева личи. Об этом стало известно из данных медицинских служб, пишет 13 июня агентство PTI.

Читай также: В индийских Гималаях пропали восемь альпинистов

Сообщается, что всего от плодов погибли 53 ребенка. Трагедия случилась в округе Музаффарпур, штат Бихар. Врачи рассказали, что все погибшие перед смертью употребляли личи. Медработники подозревают, что плоды могли содержать токсины.

Еще 40 несовершеннолетних были госпитализированы с аналогичными симптомами. На данный момент все они находятся в реанимации.

В СМИ пишут, что начиная с 1995 года в индийском штате Бихар постоянно во время летнего сезона начинаются вспышки детских заболеваний, из-за употребления личи.

Местное население прозвало болезнь Чамки Бухар, что означает ложную лихорадку. В 2

Читай также: В летнем лагере Черновицкой области отравились 30 детей

014 году от нее погибли 150 человек.

Но не только плодовые деревья в Индии становятся причинами трагедий. Так, ранее по стране прошла мощная песчаная буря со шквалистым ветром, от которой погибли 34 человека.

В мае на страну обрушился циклон Фани. Он пришел из Западной Бенгалии и от его действий в Индии погибли 77 человек.