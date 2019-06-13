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В Оманском заливе спасли моряков с горящих танкеров - СМИ

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Во время нападения в районе торговых кораблей раздавались взрывы, после которых два нефтяных танкера загорелись.
Горящий танкер в Оманском заливе
Горящий танкер в Оманском заливе
presstv.com

Экстренные службы Ирана спасли 44 моряка, которые находились на борту двух подвергшихся нападению танкеров Саудовской Аравии. Об этом 13 июня пишет ТАСС со ссылкой на агентство IRNA.

Сообщается, что спасенных моряков отправили в расположенный на территории Ирана на берегу Оманского залива порт Джаск.

Напомним, 13 июня в Оманском заливе у берегов ОАЭ напали на четыре торговых судна, среди которых оказали нефтяные танкеры.

В Пентагоне обвинили в инциденте Иран, однако иранская сторона отрицает причастность к нападению.

В США считают, что Иран заинтересован в нападении, так как хочет поднять стоимость сырья на мировом рынке.

Из-за нападения на танкеры цена на нефть резко подскочила почти на 4%.

Чуть позже телеканал Al Mayadeen сообщил, что атакованный у побережья эмирата Эль-Фуджайра в ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline, затонул.

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Теги: нефть, Иран, судно, ОАЭ, нападение, танкер
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Джо-кер    13.06.2019, 12:18
Оценка:  0
Джо-кер
С большим удовольствием жду удара по Ирану. Ось зла Иран-Российская Федерация-Северная корея должна быть разрушена.
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