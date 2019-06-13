Трамп пообещал Польше безвиз

Решение об отмене виз будет принято в течение трех месяцев, пообещал американский лидер.

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о возможной отмене виз для поляков, вероятно, будет принято в течение 90 дней. Об этом в четверг, 13 июня, сообщает Радио Польша.

По словам Трампа, Польша соответствует все большему количеству критериев, необходимых для присоединения к программе безвизового режима Visa Waiver.

Американский лидер также ответил на вопрос польского журналиста, будет ли о решении об отмене виз объявлено во время возможного визита Трампа в Польшу в сентябре.

"Я думаю, что это отличная идея, спасибо за это предложение. Мы двигаемся вперед, хотя это сложный процесс. Мы приглашаем присоединиться к этой программе небольшое количество стран, но Польша - одна из них. Думаю, что, вероятно, мы примем решение в ближайшие 90 дней", - заявил глава США.

Напомним, ранее президенты Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп в Вашингтоне подписали декларацию о сотрудничестве в сфере обороны о присутствии вооруженных сил США на территории Польши. Согласно декларации, Штаты планируют увеличить свое нынешнее военное присутствие в Польше на тысячу солдат.

Также на встрече лидеры двух стран договорились, что Польша купит у США сжиженного газа на $8 млрд.

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