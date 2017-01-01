Появились подробности обстрела танкеров в Оманском заливе

Пока неизвестно, кто обстрелял судна. Экипажи эвакуированы, танкеры продолжают гореть.

Один из танкеров, которые были атакованы в четверг, 13 июня, в Оманском заливе, был обстрелян. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя компании из Японии, которой принадлежит судно Kokuka Courageous.

Тип использованных снарядов на данный момент не установлен. О том, кто вел обстрел, тоже не сообщается.

По словам собеседника телеканала, первый снаряд поразил корпус танкера выше ватерлинии, и судно загорелось. После попадания в него второго снаряда всех членов экипажа - 21 филиппинца - эвакуировали на другое судно.

Он отметил, что опасности затопления танкера на данный момент нет.

Со своей стороны, норвежская компания Frontline опровергла сообщения, распространенное ранее иранскими СМИ, о том, что другое атакованное судно - Front Altair - якобы пошло ко дну.

Как сообщалось, после атаки на такеры с них эвакуировали 44 человека.

Это не первый случай атак на танкеры. 12 мая МИД ОАЭ сообщил, что четыре торговых судна различных стран стали объектами атаки в исключительной экономической зоне государства. 24 мая Пентагон объявил, что располагает информацией о том, что Иран причастен к атакам на танкеры. Иран это отвергает.

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