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KyivNotKiev: В РФ менять правописание не собираются

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По мнению чиновников, это не является обязательным.
РФ отказалась сменить написание Киева
РФ отказалась сменить написание Киева
Информатор

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В Российской Федерации считают, что решение США о переименовании названия столицы Украины с Kiev на Kyiv не является обязательностью. Это всего лишь рекомендации для иностранных картографических служб. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу Росреестра.

Совет США по географическим наименований распространяет свою деятельность исключительно на территорию США, - отметили в сообщении.

В Росреестре настаивают, что в России наименование города как "Киев" употребляется в соответствии с российским законодательством, а именно в соответствии с распоряжением президента России от 1995 года "О написании названий государств-бывших республик СССР и их столиц".

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На основании этого в Росреестре не собираются переименовывать правописание украинской столицы и присоединяться к инициативе KyivNotKiev.

Напомним, крупнейший аэропорт Швейцарии Zurich Airport сменил Kiev на Kyiv. Следом за аэропортом в Цюрихе может последовать Женева, которая также поддерживает инициативу Украины.

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Теги: Киев, РФ, название, Росреестр
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Комментариев (1)
COZEL    13.06.2019, 15:30
Оценка:  0
COZEL
ОКУЕЛИ РЕБЯТА, ЭТО ЖЕ КАК НАРОД РЖАТЬ БУДЕТ, ПИНДОСЫ ТОЧНО НАД НАМИ ИЗДЕВАЮТСЯ, А СВИНОРЫЛЫЕ АНАЛ ПИНДОСАМ ЛИЖУТ, ЕЩЕ ОСТАЛОСЬ НА ЛАТЫНИЦУ ПЕРЕЙТИ И ФСЕ МЫ В ЕВРОПЕ ИЛИ В ЖЕПЕ У ПИНДОСОВ)))))))
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