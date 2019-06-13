KyivNotKiev: В РФ менять правописание не собираются

По мнению чиновников, это не является обязательным.

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В Российской Федерации считают, что решение США о переименовании названия столицы Украины с Kiev на Kyiv не является обязательностью. Это всего лишь рекомендации для иностранных картографических служб. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу Росреестра.

Совет США по географическим наименований распространяет свою деятельность исключительно на территорию США, - отметили в сообщении.

В Росреестре настаивают, что в России наименование города как "Киев" употребляется в соответствии с российским законодательством, а именно в соответствии с распоряжением президента России от 1995 года "О написании названий государств-бывших республик СССР и их столиц".

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На основании этого в Росреестре не собираются переименовывать правописание украинской столицы и присоединяться к инициативе KyivNotKiev.

Напомним, крупнейший аэропорт Швейцарии Zurich Airport сменил Kiev на Kyiv. Следом за аэропортом в Цюрихе может последовать Женева, которая также поддерживает инициативу Украины.