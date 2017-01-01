Смоленская катастрофа: Осужден экс-глава канцелярии премьера Польши

Работников канцелярии обвинили в не выполнении на должном уровне всех своих обязанностей в организации президентского рейса в Смоленск.

Бывшего заведующего канцелярии премьер-министра Дональда Туска Томаша Арабского приговорен к десяти месяцам лишения свободы с отсрочкой на два года за то, что не выполнил всех своих обязанностей в организации президентского рейса в Смоленск.

Об этом сообщает “Польское радио“.

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По мнению Варшавского окружного суда, Томаш Арабский разрешил организацию полета с президентом на борту маршрутом Варшава-Смоленск, хотя аэропорт “Северный“ в свете международного права не был аэропортом. Он не мог принимать самолеты по таким статусом.

За невыполнение обязанностей по этому же делу, суд приговорил также работника канцелярии премьера Монику Б. к 6 месяцам лишения свободы с отсрочкой на один год. В то же время суд оправдал трех других обвиняемых по этому делу: работника канцелярии премьера Мирослава К. и двух сотрудников посольства в Москве, Юстину Г. и Гжегожа Ц. Дело тянулось три года, признавались в суде между прочим бывший премьер министр Дональд Туск и бывший министр иностранных дел Радослав Сикорский.

Прокуратура присоединилась к делу в начале судебного процесса и требовала заключения для подсудимых, более настаивая на такой мере для Томаша Арабского - полтора года тюрьмы с отсрочкой на четыре года.

Как сообщалось 10 апреля, председатель подкомиссии по вопросам повторного расследования авиакатастрофы возле Смоленска Антони Мацеревич в годовщину трагедии заявил, что результаты исследований британской лаборатории подтвердили выводы польской подкомиссии по расследованию причин катастрофы президентского Ту-154М в апреле 2010 года.