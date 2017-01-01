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Германией и Италией пронесся ураган

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Италии пострадала от наводнений и оползней. А в Германии пронесся ураган Клаус, в результате - десятки пострадавших.
В Европе бушует непогода
В Европе бушует непогода
twitter.com/emergenzavvf

Более 20 человек пострадали от урагана Клаус, пронесшегося по территории Германии в среду, 12 июня, вечером. Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что травмы в основном получены в результате падения веток деревьев. В земле Мекленбург-Передняя Померания большая ветка упала с высоты четырех метров на гостей свадебной церемонии, травмировав трех женщин и четырех мужчин.

А в Ораниенбурге, земля Бранденбург, в ходе вечеринки были травмированы 11 человек, также в результате падения обломавшихся веток. Кроме того, пострадало множество автомобилей: на часть из них упали деревья, другие оказались подтопленными.

В Берлине пожарной службе, в задачи которой входят и спасательные операции, пришлось выезжать по вызовам не менее 320 раз.

Почти на два часа была парализована работа столичного ж/д вокзала. Движение удалось восстановить к утру четверга после проведения ремонтных работ на линиях. Однако остаются проблемы с движением городской электрички, технические службы расчищают пути. На некоторых автодорогах движение оказалось невозможным, они закрыты и утром четверга. Кроме того, был несколько нарушен режим работы берлинских аэропортов.

В Италии жители региона Ломбардия пострадали от наводнений и оползней, вызванных мощными ливнями в этой части страны. В провинции Лекко ситуацию усугубило таяние снегов в горах, из-за чего спасатели начали эвакуацию жилых домов, ферм и кемпингов.

Вдобавок к этому, железнодорожное сообщение было временно прекращено, а несколько дорог, включая маршрут вокруг части озера Комо, заблокированы, поскольку дорожное полотно местами оказалось более чем на метр под водой. В отдельных населенных пунктах также прошел град размером с яйцо.

Спасатели утверждают, что утром 13 июня уровень воды начал спадать, поэтому начались работы по ликвидации последствий непогоды.

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Теги: Италия, буря, Германия, видео, ураган, фото, непогода, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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