В Азербайджане журналиста обвинили в госизмене

Служба госбезопасности Азербайджана открыла уголовное дело в отношении журналиста Полада Асланова по обвинению в госизмене. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью СГБ страны в четверг, 13 июня.

"Учредитель и главный редактор информационных сайтов xeberman.com и press-az.com Полад Асланов привлечен к ответственности по материалам уголовного дела, возбужденного по статье 274 Измена Родине УК АР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что журналист арестован. Других подробностей не сообщается.