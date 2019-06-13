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“Появилась форточка возможностей”: В МИД РФ верят в примирение с Украиной

Комментариев: 3
В Москве считают, что возможность нормализовать отношения с Украиной есть.
Карасин верит в примирение
Карасин верит в примирение
EADaily

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Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин сегодня, 13 июня, заявил, что в отношениях между Украиной и Россией сейчас появилась “форточка возможностей”. Об этом передает Корреспондент.

Чиновник акцентировал, что главное для двух стран сегодня не упустить момент, когда примирение близко.

Если говорить о наших двусторонних отношениях с Украиной, то об этом говорил совершенно четко и понятно президент (РФ, - ред.) вчера. Есть форточка возможностей, главное, чтобы в эту форточку возможностей посылались конструктивные сигналы, а не то, что всем надоело - затасканные русофобские комментарии и призывы, - отметил дипломат.

Он также заявил, что видит реальную возможность наладить отношения между Украиной и Россией.

Я думаю, что есть реальная возможность, но надо работать, - добавил Карасин.

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Напомним, ранее Путин заявил, что Россия восстановит отношения с Украиной. Москва обязательно восстановит отношения с Киевом, независимо от отношений с украинскими элитами, уверен Путин.

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Теги: Карасин, МИД РФ, Украина, Россия
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Комментариев (3)
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Coюзник    13.06.2019, 18:27
Оценка:  +1
Coюзник
Петр 1 окно прорубывал, а эти форточки ... мельчает Раша ....
PINKIPAU    13.06.2019, 18:02
Оценка:  +1
PINKIPAU
Возвращение Крыма и Донбасса послужит хорошим началом, и не забудьте 100 миллиардов $ в качестве репараций. Да и Кубань нам бы не помешала. Просите прощения, на коленях. Путина нам еще отдайте, мы его на ремни порежем)))).
ВАТА_FUCK    13.06.2019, 18:10
Оценка:  +2
ВАТА_FUCK
Вот пусть расися через форточки и продолжает лазить! Страна форточник завела пластинку 2014 года рассчитывая что у всех память отшибло?
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