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В США показали массовый взлет конвертопланов

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Всего было задействовано 26 конвертопланов Bell V-22B Osprey и 14 тяжелых вертолетов Sikorsky CH-53E Super Stallion.
Взлет конвертопланов на базе в Калифорнии
Взлет конвертопланов на базе в Калифорнии
Defence Blog

Корпус морской пехоты США провел учения на базе Marine Corps Air Station Miramar в Калифорнии, во время которых летчики конвертопланов Bell V-22B Osprey продемонстрировали слаженную работу. Соответствующее видео обнародовал Ultimate Military Channel на своем канале в YouTube.

Bell V-22B Osprey – единственный серийно выпускаемый конвертоплан в мире.

Также в учениях участвовали вертолеты Sikorsky CH-53E Super Stallion. Это самый большой и самый тяжелый вертолет из всех, которые есть в войсках США.

Всего было задействовано 26 конвертопланов и 14 тяжелых вертолетов.

Cмотрите фотогалерею: В США показали массовый взлет конвертопланов

Ранее сообщалось, что ВМС США протестировали новый тип электромагнитной пушки – рельсотрона. Снаряд удалось разогнать до 7400 километров в час.

Также стало известно о ракете AGM-114 Hellfire с выкидными клинками, которую американские военные и спецслужбы используют для поражения точечных целей.

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Теги: США, авиация, видео, ВВС, фото, вертолет, учения, морская пехота, ВВС США, Военные учения, видео youtube
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Источник: korrespondent.net

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