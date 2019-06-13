Россия поставила ПАСЕ ультиматум

По словам спикера Госдумы РФ, такое условие будет отражено в заявке на участие делегации в сессии.

Володин подчеркнул, что если ПАСЕ 24 июня примет доклад по вопросу прав национальных делегаций "без изъятий", то Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии.

Он добавил, что если ПАСЕ лишит Россию каких-либо полномочий, то российская делегация оставляет за собой право покинуть ассамблею.

Напомним, в 2014 году ПАСЕ применила санкции к России, лишив российскую делегацию права голоса. Из-за этого РФ прекратила участие в работе Ассамблеи.