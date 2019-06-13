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Россия поставила ПАСЕ ультиматум

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Россия подаст заявку на участие в летней сессии Ассамблеи, если организация примет доклад по вопросу прав национальных делегаций "без изъятий".
России могут разрешить принять участие в летней сессии ПАСЕ
России могут разрешить принять участие в летней сессии ПАСЕ
Россия требует полного восстановления полномочий в парламентской ассамблее Совета Европы в день выборов генсека организации 26 июня. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, сообщает РИА Новости в четверг, 13 июня.
 
 
Он отметил, что если выборы пройдут без участия России, то мандат нового генсека будет "подвергнут сомнению".
 
По словам спикера Госдумы РФ, такое условие будет отражено в заявке на участие делегации в сессии.
 
Володин подчеркнул, что если ПАСЕ 24 июня примет доклад по вопросу прав национальных делегаций "без изъятий", то Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии.
 
Он добавил, что если ПАСЕ лишит Россию каких-либо полномочий, то российская делегация оставляет за собой право покинуть ассамблею.
 
Напомним, в 2014 году ПАСЕ применила санкции к России, лишив российскую делегацию права голоса. Из-за этого РФ прекратила участие в работе Ассамблеи.
 
17 мая текущего года более 30 министров иностранных дел стран-членов Совета Европы на заседании в Хельсинки приняли решение, в котором открывается путь для возвращения России в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре. В СЕ также позволил России участвовать в выборах нового генсека.
 
В МИД Украины заявили, что Киев пересмотрит отношение к ПАСЕ, в случае возвращения в нее российской делегации.
 

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Теги: Россия, Госдума РФ, ПАСЕ, санкции, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ВАТА_FUCK    13.06.2019, 18:12
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Центр мироздания переместился в расисю
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