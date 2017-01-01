Трамп обновил дизайн президентского самолета

Глава США представил дизайн обновленного президентского самолета: борт будет окрашен в белый и темно-синий цвета с красной полосой посередине.

Дональд Трамп представил дизайн обновленного президентского самолета Air Force One, который должен поступить в авиапарк главы американской администрации в 2024 году. Новый дизайн лайнера американский лидер продемонстрировал в интервью телеканалу ABC, фрагмент из которого был показан в четверг, 13 июня.

"Это новый Air Force One. Я делаю это для других президентов, не для себя", - сказал Трамп, держа в руках листок бумаги, на котором были изображены несколько практически идентичных вариантов новой расцветки самолета. Судя по этим изображениям, президентский борт будет окрашен в белый и темно-синий цвета с красной полосой посередине.

Телеканал уточнил, что нынешняя бело-голубая расцветка президентского Boeing-747 применялась на протяжении последних почти 30 лет.

По словам Трампа, несмотря на то, что модель самолета для президентского борта останется той же, что и прежде, его характеристики несколько изменятся.

"Это 747. Но, знаете, этот самолет намного больше, у него больше размах крыльев. Намного больше размах крыльев", - отметил глава государства.

Напомним, самолет Трампа повредили в аэропорту Нью-Йорка. Частный самолет американского президента пострадал при столкновении с другим воздушным судном.

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