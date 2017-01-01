В Совбезе ООН обсудили инцидент с танкерами

"Все хотят, чтобы было проведено беспристрастное и объективное расследование, но не было никаких предложений, никаких решений Совбеза относительно того, чтобы поручить проводить это расследование какой-либо структуре", - указал Аль-Отаиби.

Он не уточнил страны, которые выступили за проведение расследования.