В Совбезе ООН обсудили инцидент с танкерами
По итогам закрытого заседания не было принято никаких решений, члены СБ выступили за расследование инцидента.
Совбез ООН обсудил атаки на танкеры в Оманском заливе на закрытом заседании, но не принял никаких решений по инциденту. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщил журналистам постпред Кувейта Мансур Аль-Отаиби, передает ТАСС.
"Все хотят, чтобы было проведено беспристрастное и объективное расследование, но не было никаких предложений, никаких решений Совбеза относительно того, чтобы поручить проводить это расследование какой-либо структуре", - указал Аль-Отаиби.
Он не уточнил страны, которые выступили за проведение расследования.
"Сегодня мы только предварительно обсуждали то, что произошло, по просьбе США", - добавил постпред Кувейта.
По его словам, заинтересованные страны проведут свои расследования, "как, например, мы несколько дней назад заслушали брифинг Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Норвегии об инцидентах, имевших место 12 мая (подрыв танкеров в Персидском заливе)".
Напомним, США возложили на Иран ответственность за нападение на суда в Оманском заливе.
Как сообщал Корреспондент.net, 13 июня стало известно о нападении на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар.
Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана.
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