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В Совбезе ООН обсудили инцидент с танкерами

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По итогам закрытого заседания не было принято никаких решений, члены СБ выступили за расследование инцидента.
Заседание Совбеза ООН (архивное фото)
Заседание Совбеза ООН (архивное фото)
mfa.gov.ua
 
Совбез ООН обсудил атаки на танкеры в Оманском заливе на закрытом заседании, но не принял никаких решений по инциденту. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщил журналистам постпред Кувейта Мансур Аль-Отаиби, передает ТАСС.
 
"Все хотят, чтобы было проведено беспристрастное и объективное расследование, но не было никаких предложений, никаких решений Совбеза относительно того, чтобы поручить проводить это расследование какой-либо структуре", - указал Аль-Отаиби.
 
Он не уточнил страны, которые выступили за проведение расследования.
 
"Сегодня мы только предварительно обсуждали то, что произошло, по просьбе США", - добавил постпред Кувейта.
 
По его словам, заинтересованные страны проведут свои расследования, "как, например, мы несколько дней назад заслушали брифинг Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Норвегии об инцидентах, имевших место 12 мая (подрыв танкеров в Персидском заливе)".
 
Напомним, США возложили на Иран ответственность за нападение на суда в Оманском заливе.
 
Как сообщал Корреспондент.net, 13 июня стало известно о нападении на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар

Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. 

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Теги: Ближний Восток, США, Иран, танкер, совет безопасности оон, совбез
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Источник: korrespondent.net

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