Израиль атаковал базу ХАМАС в секторе Газа - СМИ
Израильская авиация нанесла удары по объекту, который используют палестинские боевики.
ВВС Израиля атаковали базу боевиков в секторе Газа после ракетного обстрела с палестинской стороны. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщило агентство РИА Новости.
Отмечается, что израильсикй самолет по меньшей мере дважды нанес удары по объекту Тунис, который используют военизированные формирования движения ХАМАС.
Информации о потерях и комментариев израильской стороны пока не поступало.
Напомним, накануне вечером палестинская ракета попала в здание синагоги и религиозной школы в израильском городе Сдерот.
Днем ранее израильтяне перехватили ракету и в ответ атаковали "подземную инфраструктуру" палестинских боевиков.
Возобновлению ударов предшествовало введение полной морской блокады сектора Газа с фактическим запретом на рыболовный промысел.
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