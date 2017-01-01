Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Израиль атаковал базу ХАМАС в секторе Газа - СМИ

Комментариев: 0
Израильская авиация нанесла удары по объекту, который используют палестинские боевики.
Истребители F-35 ВВС Израиля
Истребители F-35 ВВС Израиля
 
ВВС Израиля атаковали базу боевиков в секторе Газа после ракетного обстрела с палестинской стороны. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщило агентство РИА Новости

Отмечается, что израильсикй самолет по меньшей мере дважды нанес удары по объекту Тунис, который используют военизированные формирования движения ХАМАС.

Информации о потерях и комментариев израильской стороны пока не поступало.
 
Напомним, накануне вечером палестинская ракета попала в здание синагоги и религиозной школы в израильском городе Сдерот.
 
Днем ранее израильтяне перехватили ракету и в ответ атаковали "подземную инфраструктуру" палестинских боевиков.
 
Возобновлению ударов предшествовало введение полной морской блокады сектора Газа с фактическим запретом на рыболовный промысел. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Израиль, сектор Газа, ХАМАС, арабо-израильский конфликт, атака, авиаудар, ВВС Израиля
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь