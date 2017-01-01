У берегов Чили произошло мощное землетрясение

Магнитуда подземных толчков составила 6,4, очаг залегал на глубине 9,1 км. О погибших и пострадавших не сообщается.

Недалеко от побережья Чили в Тихом океане произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4. Об этом 14 июня сообщила Геологическая служба США (USGS).



Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 0.19 по времени UTC (3.19 по киевскому времени).

Эпицентр землетрясения располагался в 79 км к западу от портового города Кокимбо, очаг стихии залегал на глубине 9,1 км.



Информации о жертвах, пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что на севере Перу зафиксировали землетрясение магнитудой 8,0.

У границы Украины произошло землетрясение

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