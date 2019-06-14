Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

США представили доказательства причастности Ирана к атакам на танкеры

Комментариев: 4
CENTCOM опубликовал фото и видео, которые якобы подтверждают причастность иранских сил к инциденту в Оманском заливе.
Иранский катер тушит пожар на танкере Front Altair
Иранский катер тушит пожар на танкере Front Altair

Военные США выложили в открытый доступ видео, на котором, по их утверждению, приведены доказательства причастности Ирана к инциденту с танкерами в Оманском заливе. Запись опубликовало Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) 13 июня.

Как говорится в сообщении CENTCOM, на коротком черно-белом видео можно увидеть военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которые находясь в патрульном катере, снимают неразорвавшуюся мину с корпуса танкера Kokuka Courageous в Оманском заливе.

По словам представителя Центрального командования Билла Урбана, еще утром в четверг американские самолеты засекли вблизи второго атакованного судна Front Altair катера КСИР.

Позднее такие же катера, по утверждению американских военных, пытались приблизиться и к Kokuka Courageous, однако американский эсминец Bainbridge первый подошел к судну и взял на свой борт членов экипажа. После этого иранцы, по утверждению Урбана, все же подошли к танкеру и забрали неразорвавшуюся мину.

Ранее Урбан сообщил телеканалу CNN, что снимая мину с танкера, иранские военные пытались скрыть свидетельства своей причастности к инциденту.

Cмотрите фотогалерею: США представили доказательства причастности Ирана к атакам на танкеры

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран несет ответственность за нападения на танкеры. Вашингтон направил в Оманский залив ракетный эсминец в связи с инцидентом.

Тегеран отвергает обвинения США о причастности к атакам на суда.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Иран, видео, фото, военные, танкер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
VSHIVANKA    14.06.2019, 07:14
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ЭТИ " ДОКАЗАТЕЛЬСТВА " ВИДИМО МОЖНО ЗАПИСАТЬ В ОДНУ СТРОКУ , ЧЕРЕЗ ЗАПЯТУЮ ВМЕСТЕ СО СКРИПАЛЯМИ , БОИНГОМ , ДОПИНГОМ , ХИМАТАКАМИ В СИРИИ И ТД. ?
ПОЧЕМУ , ВСЕ , КТО ПЛЮЁТ НА СЫШЫА И ЕГО УКАЗЫ , СТАРАЕТСЯ ЖИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО И И НЕЗАВИСИМО , ВДРУГ СРАЗУ СТАНОВЯТСЯ " ТЕРРОРИСТАМИ " ? )))))
VSHIVANKA    14.06.2019, 07:16
Оценка:  -2
VSHIVANKA
НЕ УДИВЛЮСЬ , ЕСЛИ " ОБНАРУЖАТСЯ НЕОПРОВЕРЖИМЫЕ УЛИКИ " ПРИЧАСТНОСТИ КИТАЙСКОГО HUAWEI ИЛИ ДАЖЕ РОССИИ .....)))
donizete    14.06.2019, 07:30
Оценка:  0
donizete
главное чтобы не тебя, ч-м-о.шник
Ira0958    14.06.2019, 07:42
Оценка:  0
Ira0958
ГЛАВНОЕ ЧТО ВСЕМ ПАСРАТЬ НА ТВОЮ СОССИЮ !
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь