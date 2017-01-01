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На Крымском мосту сомкнули рельсы первого пути

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Завершено строительство первого пути железнодорожной части моста через Керченский пролив.
Строительство крымского моста
Строительство крымского моста
most.life

Строители завершили укладку шпал и рельсов на первом пути железнодорожной части транспортного перехода, который соединяет Россию с аннексированным Крымом. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщили в инфоцентре Крымский мост.

"В ближайшее время проведем финальную стыковку звеньев второго пути. Далее будет выполнен целый комплекс работ по обустройству этих путей", - сказал председатель совета директоров компании Стройгазмонтаж Аркадий Ротенберг, которого цитирует инфоцентр.

По его словам, работы ведутся "с небольшим заделом", несмотря на зимние штормы.

Путь прокладывался с двух берегов: бригады встретились под сводом арки. Для создания колеи длиной 19 км было уложено 2,5 тысяч тонн рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал. Этот путь строители будут использовать как технологический.

Одновременно с мостом строятся подходы. Со стороны Крыма это два пути по 18 км, которые свяжут мост с железнодорожной сетью полуострова. На данный момент готово 16 из 36 км, отмечается в сообщении.

Со стороны Тамани строители ведут к мосту двухпутный участок длиной 40 км.

Ранее сообщалось, что спутник зафиксировал смещение арок Керченского моста.

Напомним, осенью 2018 года Европарламент принял резолюцию, в которой назвал строительство крымского моста незаконным и призвал усилить санкций в отношении России.

 

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Теги: Россия, Крым, мост, строительство, аннексия Крыма, Керченский мост, Крымский мост
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Источник: korrespondent.net

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