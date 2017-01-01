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Польская оппозиция недовольна тратами на американских военных

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Лидер польской оппозиции считает, что увеличение военного контингента США в стране слишком незначительно, чтобы тратить на него миллиарды долларов.
Больше американских военных будут базироваться в Польше
Больше американских военных будут базироваться в Польше

Польша тратит слишком много денег на незначительное увеличение контингента США. Такое мнение выразил лидер оппозиционной партии страны Гражданская платформа Гжегош Схетына на своей странице в Twitter в пятницу, 13 июня.

Польша и США договорились о том, что Соединенные Штаты разместят на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9. Соглашение было достигнуто во время продолжающегося визита в США президента Польши Анджея Дуды.

США также увеличат численность своих военнослужащих на тысячу человек с нынешних 4,5 тысяч человек. Польша должна за свой счет подготовить всю необходимую инфраструктуру.

"Тысяча дополнительных американских солдат США за огромные миллиарды? Мы внимательно присмотримся к этому соглашению", - выразил Схетына недовольство и добавил, что Польша в отношениях с США должна быть союзником, а не клиентом, а власти реально должны укреплять безопасность страны, а не заниматься пропагандой.

Напомним, что ранее в России отреагировали на размещение американских дронов в Польше.

 

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Теги: Польша, США, НАТО, военные, беспилотник, контингент
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Источник: korrespondent.net

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