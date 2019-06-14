На грани новой балканской войны: Сербия выдвинула Западу условия сохранения мира

Глава внешнеполитического ведомства выразил надежду, что ситуация не дойдет до вооруженного конфликта.

Сербия готова ввести свои войска на территорию Косово, если международные силы не смогут обеспечить безопасность сербскому населению в частично признанной республике.

Об этом заявил первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, передают “Известия“.

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По словам политика, албанская сторона намеренно устраивает провокации в регионе, чтобы изгнать сербов с севера Косово. Тем не менее глава внешнеполитического ведомства выразил надежду, что ситуация не дойдет до вооруженного конфликта и Белграду не придется обращаться за помощью к Москве.

По словам Дачича, “албанская сторона в Косово не желает какого-либо договора и постоянно провоцирует инциденты, чтобы препятствовать нахождению компромисса“.

“Их (косоваров. ред.) цель - запугивание сербов, для того чтобы они покидали север Косово. В складывающейся ситуации мы об этом предупреждаем международное сообщество, напоминая, что KFOR (СДК - “Силы для Косово“, международные силы под руководством НАТО, ответственные за обеспечение стабильности в регионе) обязаны защищать сербов. Мы также предупреждаем, чтобы Сербию не принуждали к решениям, способным негативно отразиться на стабильности в регионе“, - заявил Дачич.

Сербский министр подчеркнул, что страна готова ввести войска на территорию Косово в случае необходимости.

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“Если международное сообщество не отреагирует так, как предусмотрено резолюцией ООН, если сербы будут подвергаться погромам, если будут осуществляться нападения на них, тогда Белград вынужден будет отреагировать и Сербия готова к этому. Однако я надеюсь, что в этом не будет необходимости.Мы благодарны России за поддержку, прежде всего политическую, в вопросе Косово и Метохии. При этом, конечно же, я надеюсь, что нам не придется обращаться за помощью“, - подчеркнул он.

Косовская проблема - один из главных факторов нестабильности в балканском регионе. Основная причина напряженных отношений между албанским и сербским населением связана с неразрешенным статусом Косово, которое в 2008 году в одностороннем порядке при поддержке США и большинства их союзников провозгласило независимость.

Как сообщалось 28 мая, в НАТО отреагировали на обострение ситуации между Косово и Сербией.