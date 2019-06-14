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Во Вьетнаме разбился военный самолет, пилоты погибли

Комментариев: 1
Самолет ЯК-52 потерпел крушение во время тренировочного полета. Оба пилота погибли.
Самолет рухнул около озера
Самолет рухнул около озера
twitter.com/baotinhay
В центральной части Вьетнама во время тренировочного полета разбился военный самолет, два пилота погибли, сообщает VN Express в пятницу, 14 июня.
 
 
По данным издания, инцидент произошел в провинции Кханьхоа в южной части центрального Вьетнама около озера в отдаленном от населенных территорий месте.
 
Учебный центр в городе Нячанг сообщил об исчезновении контакта с самолетом Як-52 в 9.35 по местному времени.
 
"Половина самолета уничтожена, два пилота погибли", - сообщил глава городского совета общины-коммуны Суои Тан.
 
По словам главы района Кам Лам, самолет и близлежащая территория объяты огнем, на месте работают пожарные. Министерство обороны расследует причины крушения.
 
Ранее в Румынии разбился легкомоторный самолет, на борту которого находились два бизнесмена. Они оба погибли.
 
 

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Теги: авиакатастрофа, самолет, Вьетнам, пилот
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Krekk    14.06.2019, 12:11
Оценка:  0
Krekk
ЯК-52 спортивно-тренировочный самолет, а не военный.
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