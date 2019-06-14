Во Вьетнаме разбился военный самолет, пилоты погибли

Самолет ЯК-52 потерпел крушение во время тренировочного полета. Оба пилота погибли.

В центральной части Вьетнама во время тренировочного полета разбился военный самолет, два пилота погибли, сообщает VN Express в пятницу, 14 июня.

По данным издания, инцидент произошел в провинции Кханьхоа в южной части центрального Вьетнама около озера в отдаленном от населенных территорий месте.

Учебный центр в городе Нячанг сообщил об исчезновении контакта с самолетом Як-52 в 9.35 по местному времени.

"Половина самолета уничтожена, два пилота погибли", - сообщил глава городского совета общины-коммуны Суои Тан.

По словам главы района Кам Лам, самолет и близлежащая территория объяты огнем, на месте работают пожарные. Министерство обороны расследует причины крушения. Ранее в Румынии разбился легкомоторный самолет , на борту которого находились два бизнесмена. Они оба погибли.

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