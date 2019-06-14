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Российско-белорусско-сербские военные учения пройдут на Балканах

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Будут задействованы более 50 единиц колесной и гусеничной военной техники.
От России в учениях примут участие около 200 десантников
От России в учениях примут участие около 200 десантников
topwar.ru

Военнослужащие Псковской десантно-штурмовой дивизии со штатной техникой отправились в Сербию, где примут участие в совместных сербско-белорусско-российских учения "Славянское братство - 2019", которые начинаются 14 июня.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России.

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"В ходе обучения десантники трех стран отработают специальные действия по подготовке и применению коалиционной тактической группы при выполнении контртеррористических задач", - говорится в сообщении.

Для проведения обучения обещают задействовать более 50 единиц колесной и гусеничной военной техники и самолеты Военно-транспортной авиации Ил-76МД.

"По прибытии в район проведения учений военнослужащие трех стран проведут подготовительные мероприятия, а на территории военного городка бригады Сил специальных операции вооруженных сил Республики Сербия в г.Панчево состоится церемония старта совместных учений", - отметили в ведомстве РФ.

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В учениях, которые пройдут с 14 по 27 июня, примут участие около 600 военнослужащих. От Воздушно-десантных войск России примут участие около 200 десантников, от вооруженных сил Республики Сербия - около 300 человек, от Беларуси - до 60 военнослужащих.

"На первом этапе обучения будет проведено слаживания подразделений, отработаны задачи с контртеррористической стратегии, проведены занятия по воздушно-десантной и огневой подготовки", - добавили в Москве.

Как сообщалось 28 мая, в НАТО отреагировали на обострение ситуации между Косово и Сербией.

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Теги: Сербия, Косово, война, Бпалканы, Россия
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