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В Швейцарии женщины вышли на акцию за равенство

Комментариев: 1
Женщины требуют равную с мужчинами оплату труда, больше равенства, а также выступают против сексуальных домогательств и насилия.
Протест за права женщин
Протест за права женщин
pixabay.com

Женщины по всей Швейцарии не вышли на работу и устроили демонстрации за равную оплату труда с мужчинами. Об этом сообщает агентство Associated Press в пятницу, 14 июня.

Подобных протестов не случалось в стране уже 28 лет. Количество участниц пока неизвестно, но протестующие намерены демонстрировать свои взгляды на железнодорожных станциях, в офисах и других публичных местах.

Недовольство сексизмом и неравенством на рабочем месте заставило женщин выйти на улицы. Многие также требуют более достойной оплаты труда особенно для домашних рабочих, учителей и социальных работников, где в основном задействовано женщины.

Отметим, что женщины в Швейцарии подучили право голосовать только в 1971 году, одними из последних в Европе. Позднее получили право голоса только жительницы Лихтенштейна в 1984 году.

Как сообщалось ранее, женщины без детей и мужей оказались счастливее.

 

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Теги: протесты, Швейцария, женщины, гендерное равенство, равенство, зарплата
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Я_Христос    14.06.2019, 12:39
Оценка:  0
Я_Христос
Неравенство в Швейцарии? Ну-ну, скорее всего просто насмотрелись фем-пропаганды, а на деле никакого неравенства нет.
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