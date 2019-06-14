Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сербия готова ввести войска в Косово

Комментариев: 1
Если международное сообщество не защитит проживающих в Косово сербов, Белград направит туда войска.
Сербия может ввести войска в Косово
Сербия может ввести войска в Косово

Сербия готова ко вторжению в Косово, если международное сообщество не защитит проживающих там сербов. Об этом в интервью Известиям заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в пятницу, 14 июня.

"Если международное сообщество не отреагирует так, как предусмотрено резолюцией ООН, если сербы будут подвергаться погромам, если будут осуществляться нападения на них, тогда Белград вынужден будет отреагировать, и Сербия готова к этому", - заявил министр.

Столкновения сербов с полицией Косово начались 28 мая после того, как местный спецназ арестовал в северных муниципалитетах региона 13 сербов. Люди вышли на улицы и стали возводить баррикады. Известно о применении огнестрельного оружия и раненых с обеих сторон.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Независимость Косово признали среди прочих Франция, Германия, Италия, Великобритания и США. Украина вместе с Китаем, Россией, Румынией и другими не признала независимость Косово.

Напомним, что Сербия уже не впервые угрожает ввести войска в Косово. В последний раз серьезная эскалация конфликта произошла в середине декабря 2018 года.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: конфликт, война, Косово, Сербия, войска
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Peyot    14.06.2019, 15:29
Оценка:  +2
Peyot
а болт с левой резьбой от НАТО готова принять неестественным путем?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь