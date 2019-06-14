Сербия готова ввести войска в Косово

Если международное сообщество не защитит проживающих в Косово сербов, Белград направит туда войска.

Сербия готова ко вторжению в Косово, если международное сообщество не защитит проживающих там сербов. Об этом в интервью Известиям заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в пятницу, 14 июня.

"Если международное сообщество не отреагирует так, как предусмотрено резолюцией ООН, если сербы будут подвергаться погромам, если будут осуществляться нападения на них, тогда Белград вынужден будет отреагировать, и Сербия готова к этому", - заявил министр.

Столкновения сербов с полицией Косово начались 28 мая после того, как местный спецназ арестовал в северных муниципалитетах региона 13 сербов. Люди вышли на улицы и стали возводить баррикады. Известно о применении огнестрельного оружия и раненых с обеих сторон.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Независимость Косово признали среди прочих Франция, Германия, Италия, Великобритания и США. Украина вместе с Китаем, Россией, Румынией и другими не признала независимость Косово.

Напомним, что Сербия уже не впервые угрожает ввести войска в Косово. В последний раз серьезная эскалация конфликта произошла в середине декабря 2018 года.

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