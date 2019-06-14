В РФ заявили, что Украина “не подает сигналов” касательно нормандского формата

Чиновник МИД РФ заявил, что подготовка должна быть с двух сторон.

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Подготовка к переговорам в нормандском формате должна носить общий характер для Украины и России. Между тем, украинская сторона “не подает сигналов” касательно проведения встречи. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин, передает ТАСС.

Дипломат напомнил, что российский президент ранее говорил о том, что Москва готова к нормандскому формату, но со стороны Украины нет никакой реакции и предложений касательно этих переговоров.

Пока речь о подготовке встреч (в нормандском формате, - ред.) не идет, но и сигналов о готовности с украинской стороны пока не поступало. Мы будем готовиться к такой работе, но она должна носить общий и честный характер, без скрытых повесток дня и антироссийской риторики порошенковского периода, - заявил Карасин.

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Напомним, в МИД РФ верят в примирение с Украиной и говорят, что “появилась форточка возможностей”. В Москве считают, что возможность нормализовать отношения с Украиной есть.