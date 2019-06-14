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ДТП в Грузии: машина сорвалась с обрыва, есть погибшие

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Автомобиль упал с обрыва в высокогорном крае в Грузии. Местная дорога считается одной из самых сложных и опасных в мире.
В ДТП в Грузии погиб человек
В ДТП в Грузии погиб человек
rian.com.ua

Машина упала с обрыва на дороге Пшавели-Абано-Омало в районе Кахети, в Грузии. Об этом изданию Sputnik Грузия сообщил вице-мэр района Ахмета Вано Наскидашвили в пятницу, 14 июня.

"Случай произошел днем в пятницу на 18 километре дороги Пшавели-Абано-Омало. На месте работают спасательные бригады и службы неотложной медицинской помощи. Вице-мэр района Ахмета Вано Наскидашвили сообщил, что ДТП не обошлось без жертв", - пишет издание.

После первой реакции спасателей и правоохранителей появилось больше известий об аварии.

"По моей информации, с обрыва упала машина типа пикап. В автомобиле находились двое граждан Грузии. На данный момент могу подтвердить гибель одного человека, о судьбе второго пока неизвестно. Сейчас на месте происшествия мобилизованы спасательные группы", - сказал Наскидашвили.

Спасатели продолжают выяснять, что стало причиной аварии.

Напомним, ранее сообщалось, что три украинца погибли в ДТП в Польше. Украинцы ехали на автомобиле Opel Astra, водитель потерял управление и врезался в дерево. Позже количество жертв аварии возросло.

 

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Теги: Грузия, ДТП, горы, авария, машина, автомобиль
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Источник: korrespondent.net

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