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KyivNotKiev: В Беларуси ждут “сигнала” для переименования

Комментариев: 1
Аэропорты Беларуси ждут указа от МИД страны.
Аэропорт Минск пока не сменит транслитерацию Киева
Аэропорт Минск пока не сменит транслитерацию Киева
facebook.com/MinskNationalAirport

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Один из самых крупных аэропортов Беларуси в Минске заявил, что пока не планирует переименовывать написание украинской столицы с Kiev на Kyiv. Они ждут “сигнала”. Об этом передает Радио Свобода.

В администрации аэропорта сообщили, что они ждут указания из Министерства иностранных дел Беларуси. Пока у них нет оснований для присоединения к акции KyivNotKiev, которую инициировали украинские власти.

Как только МИД уведомит нас о смене названия города Киева, мы сразу же введем новую транслитерацию. Так что ждем. Кстати, недавно мы достаточно оперативно поменяли название города Астана на Нур-Султан, - сообщил представитель аэропорта.

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Напомним, в РФ менять правописание не собираются. По мнению чиновников, это не является обязательным.

 

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Теги: аэропорт, Беларусь, Киев, название, KyivNotKiev
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Комментариев (1)
Катилин    14.06.2019, 17:53
Оценка:  -1
Катилин
Кстати, недавно мы достаточно оперативно поменяли название города Астана на Нур-Султан, - сообщил представитель аэропорта. - троль 120лвл. Красава))
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