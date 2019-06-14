KyivNotKiev: В Беларуси ждут “сигнала” для переименования

Аэропорты Беларуси ждут указа от МИД страны.

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Один из самых крупных аэропортов Беларуси в Минске заявил, что пока не планирует переименовывать написание украинской столицы с Kiev на Kyiv. Они ждут “сигнала”. Об этом передает Радио Свобода.

В администрации аэропорта сообщили, что они ждут указания из Министерства иностранных дел Беларуси. Пока у них нет оснований для присоединения к акции KyivNotKiev, которую инициировали украинские власти.

Как только МИД уведомит нас о смене названия города Киева, мы сразу же введем новую транслитерацию. Так что ждем. Кстати, недавно мы достаточно оперативно поменяли название города Астана на Нур-Султан, - сообщил представитель аэропорта.

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Напомним, в РФ менять правописание не собираются. По мнению чиновников, это не является обязательным.