В австрийском Зальцбурге трагически погиб молодой львовянин

Мужчина разбился в результате падения с башни замка.

В австрийском городе Зальцбург вечером в среду, 12 июня, погиб гид-сопровождающий львовской турфирмы “Аккорд-тур“ Андрей Соджак.

Читай также: В Польше убили воевавшего на Донбассе украинца

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на первого секретаря по консульским вопросам посольства Украины в Австрии Мирослава Зинкевич.

Мужчина разбился в результате падения с башни замка Хоэнзальцбург, которая расположена на горе Фестунг. Обстоятельства гибели львовянина выясняет следствие.

Известно, что 24-летний Андрей Соджак жил во Львове, учился во “Львовской политехнике“. В “Аккорд-туре“ работал более двух лет.

Также отмечается, что в компании “Аккорд-тур“ не подтвердили, но и не опровергли информацию о трагической гибели их гида и отказались от комментариев на эту тему.

Хоэнзальцбург — одна из крупнейших целиком сохранившихся средневековых крепостей Европы

Читай также: В Германии жестоко убили участницу украинских талант-шоу

Хоэнзальцбург (Hohensalzburg) — одна из крупнейших целиком сохранившихся средневековых крепостей Европы. Расположена на вершине горы Фестунг рядом с Зальцбургом, Австрия, на высоте 120 метров. Площадь крепости — 30 тыс. м² (до 250 м в длину и 150 м в ширину).

Как сообщалось 29 мая, в Польше на заработках загадочно умер 23-летний чемпион Украины и бронзовый призер финала Кубка мира 2017 по мас-рестлингу.