Слушания об экстрадиции Ассанжа назначили на 2020 год

Адвокаты основателя WikiLeaks согласились с датами, которые предложила суду британская прокуратура.

Пятидневные слушания по запросу США об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа пройдут после 24 февраля 2020 года. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщил судья на процедурном заседании в Вестминстерском магистратском суде Лондона, где рассматривается вопрос об экстрадиции австралийца, передает ТАСС.

Адвокаты Ассанжа согласились с датами, которые предложила суду британская прокуратура, заявившая о том, что Минюст США требует выдачи Ассанжа в связи с обвинениями в "преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации". Сам основатель WikiLeaks, следивший за ходом заседания по видеосвязи, отверг обвинения во вступлении в сговор с целью похищения и разглашения секретной информации, хранившейся на компьютерах, принадлежащих правительству США.

Было также объявлено, что до основных слушаний, которые будут продолжаться пять дней, суд проведет два процедурных заседания в октябре и декабре.

Ассанж подал апелляцию на вынесенное 1 мая решение лондонского суда о том, чтобы приговорить его к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения.

Для состоявшегося в пятницу заседания, которое стало уже третьим по счету и продолжалось около 10 минут, был вновь выбран малый зал суда, в котором хватило мест лишь для 16 журналистов. Сторонники Ассанжа, собравшиеся у закрытых дверей, громко протестовали против того факта, что большинству из них было отказано в доступе в зал. Лозунги в поддержку основателя WikiLeaks скандируют также несколько десятков человек, устроивших демонстрацию перед зданием суда.

Напомним, в апреле Ассанжа выселили из посольства Эквадора, где он скрывался с 2012 года. 11 апреля его арестовала британская полиция , и сейчас он отбывает 50-недельный срок в Британии за то, что в 2012 году не явился в суд после освобождения под залог.

Основателю WikiLeaks также грозит выдача США, где против него подготовили 17 обвинений. Ассанж может получить тюремный срок в 175 лет.

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