Под Воронежем горит полигон с боеприпасами: слышны взрывы

В Воронежской области горит полигон по утилизации боеприпасов, слышны взрывы. Угрозы населению нет.

Взрывы на военных складах (фото для иллюстрации) ГолосUA

Боеприпасы в пятницу, 14 июня, днем начали взрываться на полигоне в Воронежской области после возгорания сухой травы, ближайшее село находится в 20 километрах, сообщают РИА Новости.

"На полигоне по утилизации боеприпасов после возгорания травы детонируют снаряды", - сказал собеседник агентства.

По его словам, угрозы населенным пунктам пока нет, "ближайшее село на расстоянии примерно 20 километров".

Напомним, на оборонном заводе в Дзержинске в цехе по производству тротила произошли несколько взрывов и возник пожар.

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