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ЕС исключил Доминику из "офшорного списка"

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Ранее Евросоюз включил эту страну в список так называемых налоговых гаваней и перестал с ней сотрудничать.
Доминика больше не находится в "черном списке"
Доминика больше не находится в "черном списке"
AP

В ЕС исключили Доминику из "черного списка" налоговых гаваней после выполнения страной необходимых требований. Об этом 14 июня пишет Европейская правда со ссылкой на сайт Совета ЕС.

"Доминика выполнила свои обязательства и решила беспокойство ЕС относительно автоматического обмена финансовой информацией. В частности, Доминика выполнила необходимые шаги для подписания и ратификации многосторонней конвенции ОЭСР о взаимной административной помощи" , - говорится в сообщении.

Уточняется, что этот шаг гарантирует исключение Доминики из перечня стран, не сотрудничающих с ЕС.

В "черном списке" ЕС по-прежнему находятся 11 юрисдикций:

  • Американские Самоа
  • Белиз
  • Фиджи
  • Гавайи
  • Маршалловы острова
  • Оман
  • Самоа
  • Тринидад и Тобаго
  • Объединенные Арабские Эмираты
  • Виргинские острова
  • Вануату

ЕС создал "черный список" в 2017 году после вскрытия широко распространенных схем уклонения от уплаты налогов.

В январе прошлого года восемь стран были исключены из списка офшоров в начале этого года, так как они пообещали устранить обнаруженные в ЕС недостатки.

А уже в марте этого года в "черный список" попали 15 стран. Еще 34 страны оказались в "сером списке".

 

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Теги: ЕС, черный список, офшоры
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Источник: korrespondent.net

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