ЕС исключил Доминику из "офшорного списка"
В ЕС исключили Доминику из "черного списка" налоговых гаваней после выполнения страной необходимых требований. Об этом 14 июня пишет Европейская правда со ссылкой на сайт Совета ЕС.
"Доминика выполнила свои обязательства и решила беспокойство ЕС относительно автоматического обмена финансовой информацией. В частности, Доминика выполнила необходимые шаги для подписания и ратификации многосторонней конвенции ОЭСР о взаимной административной помощи" , - говорится в сообщении.
Уточняется, что этот шаг гарантирует исключение Доминики из перечня стран, не сотрудничающих с ЕС.
В "черном списке" ЕС по-прежнему находятся 11 юрисдикций:
- Американские Самоа
- Белиз
- Фиджи
- Гавайи
- Маршалловы острова
- Оман
- Самоа
- Тринидад и Тобаго
- Объединенные Арабские Эмираты
- Виргинские острова
- Вануату
ЕС создал "черный список" в 2017 году после вскрытия широко распространенных схем уклонения от уплаты налогов.
В январе прошлого года восемь стран были исключены из списка офшоров в начале этого года, так как они пообещали устранить обнаруженные в ЕС недостатки.
А уже в марте этого года в "черный список" попали 15 стран. Еще 34 страны оказались в "сером списке".
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