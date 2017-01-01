Фаворит на пост премьера Британии признался, что пробовал кокаин

Политик заявил, что делал это один раз, когда ему было 19 лет. Во время пресс-конференции он ушел от прямого вопроса журналистки, но теперь решил раскрыть карты.

Британский политик Борис Джонсон, который лидирует на выборах премьер-министра страны, признал, что употреблял кокаин. Об этом сообщает таблоид Mirror в пятницу, 14 июня.

На прямой вопрос журналистов, он ответил, что имеет такой опыт, но заверил, что "это было один раз, когда я был подростком".

Джонсон утверждает, что в первый и последний раз он принимал кокаин в возрасте 19 лет.

Политику уже задавали этот вопрос на пресс-конференции накануне, но тогда он ушел от ответа.

"Это событие обсуждалось уже много, много раз. Я думаю, что большинству людей интереснее наша политическая кампания и то, что мы можем сделать для них и для нашей великой страны", - предпочел не откровенничать Джонсон.

Борис Джонсон в первом раунде голосования набрал 114 голосов, тогда как его ближайший соперник, глава МИД страны Джереми Хант набрал всего 43.

Ранее в употреблении кокаина признался другой кандидат на пост премьера страны министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув.

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