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Команда танкера заявила об атаке "летающих объектов" в Персидском заливе

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Команда японского танкера Kokuka Courageous рассказала о повредивших его "летающих объектах".
Танкер Front Altair подвергся атаке в Оманском заливе
Танкер Front Altair подвергся атаке в Оманском заливе

Танкер Kokuka Courageous, принадлежащий японской компании Kokuka Sangyo Co, повредили некие "летающие объекты". Об этом рассказал президент фирмы Ютака Катада со слов членов экипажа, сообщает Reuters.

"Команда сказала нам, что что-то прилетело в судно, и они нашли дыру... Затем некоторые члены экипажа видели второй выстрел", - приводит агентство его слова.

Также сообщается, что груз метанола весом в 25 тысяч тонн, который перевозило судно, не пострадал, экипаж вернулся на свои места, и сейчас танкер движется к порту Хаур-Факкан в ОАЭ в сопровождении боевых кораблей ВМС США.

Катада рассказал, что, вопреки предыдущим сообщениям, судно не было атаковано торпедой. Он также выразил сомнение в том, что нападавшие специально повредили именно японский танкер.

"Без очень тщательного изучения будет трудно сказать, что танкер эксплуатируется или принадлежит японцам",- сказал он и пояснил, что Kokuka Courageous зарегистрирован в Панаме и ходит под панамским флагом.

Напомним, 13 июня в Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера - Front Altair и Kokuka CourageousВ связи с этим Вашингтон направил в Оманский залив ракетный эсминец.

Тегеран отвергает обвинения США о причастности к атакам на суда.

 

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Теги: Иран, Япония, нападение, танкер
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Источник: korrespondent.net

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