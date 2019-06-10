Трамп делает 12 ложных заявлений в день – СМИ
Большая часть лжи президента США связана с миграционной политикой и южноамериканскими странами.
Журналисты газеты The Washington Post подсчитали, что с момента инаугурации президент США Дональд Трамп врал примерно 12 раз в день – всего около 11 тысяч раз.
Издание отмечает, что большая часть лжи Трампа связана с миграционной политикой и южноамериканскими странами, в частности с Мексикой.
Что касается российского вмешательства в избирательную кампанию 2016 года и вопросов торговли, то этому, по мнению газеты, посвящены 10% вранья Трампа.
Отмечается, что президент США говорил неправду по поводу своих достижений, как, например, рекордное сокращение налогов, решение проблемы КНДР. Он также нападал на своих политических оппонентов, в частности, обвиняя Хиллари Клинтон в сговоре с российскими властями.
Кроме того, Трамп часто делал заявления, которые противоречат его политике.
Напомним, ранее Трамп потребовал, чтобы газета The New York Times извинялась перед ним на коленях.
Напомним, ранее Трамп потребовал, чтобы газета The New York Times извинялась перед ним на коленях.
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