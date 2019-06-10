Трамп делает 12 ложных заявлений в день – СМИ

Большая часть лжи президента США связана с миграционной политикой и южноамериканскими странами.



Журналисты газеты

Журналисты газеты The Washington Post подсчитали, что с момента инаугурации президент США Дональд Трамп врал примерно 12 раз в день – всего около 11 тысяч раз.

Издание отмечает, что большая часть лжи Трампа связана с миграционной политикой и южноамериканскими странами, в частности с Мексикой.



Что касается российского вмешательства в избирательную кампанию 2016 года и вопросов торговли, то этому, по мнению газеты, посвящены 10% вранья Трампа.



Отмечается, что президент США говорил неправду по поводу своих достижений, как, например, рекордное сокращение налогов, решение проблемы КНДР. Он также нападал на своих политических оппонентов, в частности, обвиняя Хиллари Клинтон в сговоре с российскими властями.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet