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Трамп делает 12 ложных заявлений в день – СМИ

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Большая часть лжи президента США связана с миграционной политикой и южноамериканскими странами.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Getty Images

Журналисты газеты The Washington Post подсчитали, что с момента инаугурации президент США Дональд Трамп врал примерно 12 раз в день – всего около 11 тысяч раз.
 
Издание отмечает, что большая часть лжи Трампа связана с миграционной политикой и южноамериканскими странами, в частности с Мексикой.
 
Что касается российского вмешательства в избирательную кампанию 2016 года и вопросов торговли, то этому, по мнению газеты, посвящены 10% вранья Трампа.
 
Отмечается, что президент США говорил неправду по поводу своих достижений, как, например, рекордное сокращение налогов, решение проблемы КНДР. Он также нападал на своих политических оппонентов, в частности, обвиняя Хиллари Клинтон в сговоре с российскими властями. 
 
Кроме того, Трамп часто делал заявления, которые противоречат его политике.
 

Напомним, ранее Трамп потребовал, чтобы газета The New York Times извинялась перед ним на коленях.

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Теги: США, Ложь, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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