Трампа поздравили с днем рождения песней

Американский президент Дональд Трамп получил в подарок на день рождения от представителей Белого дома.



Сотрудники Белого дома поздравили президента США Дональда Трампа с днем рождения и спели ему песню Happy Birthday to You. Видеозапись поздравления опубликовал журналист ABC Дэн Линден в Twitter.



Песня была исполнена, когда американский лидер вышел из дверей Белого дома, чтобы выступить перед собравшимися в Розовом саду сотрудниками администрации и представителями малого бизнеса на тему о медицинском страховании. Трамп поблагодарил присутствующих и перешел к своему выступлению.

Attendees in the White House Rose Garden sing Happy Birthday to President Trump as he arrives for event on expanding health care options for small businesses. https://t.co/97JW3J1SEu pic.twitter.com/WcQrhmNaIa — Dan Linden (@DanLinden) June 14, 2019

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Напомним, 14 июня Трампу исполнилось 73 года. Журналисты подсчитали, что с момента инаугурации президент США врал примерно 12 раз в день – всего около 11 тысяч раз.

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