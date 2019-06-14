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Трампа поздравили с днем рождения песней

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Американский президент Дональд Трамп получил в подарок на день рождения от представителей Белого дома.

Сотрудники Белого дома поздравили президента США Дональда Трампа с днем рождения и спели ему песню Happy Birthday to You. Видеозапись поздравления опубликовал журналист ABC Дэн Линден в Twitter.
 
Песня была исполнена, когда американский лидер вышел из дверей Белого дома, чтобы выступить перед собравшимися в Розовом саду сотрудниками администрации и представителями малого бизнеса на тему о медицинском страховании. Трамп поблагодарил присутствующих и перешел к своему выступлению.



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Напомним, 14 июня Трампу исполнилось 73 года. Журналисты подсчитали, что с момента инаугурации президент США врал примерно 12 раз в день – всего около 11 тысяч раз. 

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Теги: видео, день рождения, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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